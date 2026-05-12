Nevşehir'de devrilen kamyonetteki patatesler yola saçıldı, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Göreme-Ortahisar yolunda seyir halinde olan A.Ş. yönetimindeki 19 EY 033 plakalı patates yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göreme Açık Hava Müzesi yakınında yol kenarına devrildi.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yol kenarına saçılan patatesler aracın kaldırılmasının ardından görevlilerce temizlendi.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?