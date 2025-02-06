Nevşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Nevşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Vali Ali Fidan'ın açıklamasına göre, eğitime 1 gün ara verildi. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

06.02.2025 21:17
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öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; Meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen kar yağışlarının Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin edilmektedir. Hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının, yarın sabah 06: 00'dan sonra kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda; ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında; 7 Şubat 2025 Cuma (Yarın) Eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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