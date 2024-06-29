Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan bir hafif ticari araç, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

29.06.2024 00:13
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Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan 06 AT 1661 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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