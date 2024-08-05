Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Karacaşar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Ahmet Didin, sabah ağıla gittiğinde 2 koyununun telef olduğunu gördü.
Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Didin, kurt saldırısı olduğunu fark etti.
Ağılın güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, bahçe duvarından atlayarak ağıla girdiği görülen kurdun kovaladığı koyunlardan ikisini telef ettiği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Kurt Saldırısı: 2 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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