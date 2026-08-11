Nevşehir'de Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti

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Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada motokurye öldü, sürücü gözaltına alındı.

Nevşehir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motokurye hayatını kaybetti.

Önder Ö. yönetimindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde Kerem Paltacı idaresindeki 50 AFY 619 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motokurye, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Motokurye Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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