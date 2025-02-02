Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde Yakup Ş, (21) plakası öğrenilemeyen motosikletle seyir halindeyken Çardak yolunda sürücü ve plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yakup Ş, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakup Ş'nin, yarın öğle vakti kent merkezindeki Kurşunlu Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.