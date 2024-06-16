Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Nevşehir-Ürgüp kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ş.C. idaresindeki bir otomobil ile S.Ş'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.Ş ile yanındaki B.Ş. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16.06.2024 20:45
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Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Ürgüp kara yolunda seyreden Ş.C. idaresindeki 34 FCS 759 plakalı otomobil ile S.Ş'nin kullandığı 50 FH 994 plakalı otomobil, Ortahisar kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden S.Ş ile yanındaki B.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika

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