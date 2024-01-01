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Nevşehir'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil mezarlık duvarına çarparak durdu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.01.2024 - 01:41,
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NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Uçhisar Beldesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Hakan İ. yönetimindeki 06 BO 481 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 50 ADG 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mustafa B.'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak, mezarlık duvarını yıkarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından her iki araçta bulunan 5 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Nevşehir\'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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