Nevşehir\'de otomobil trafik levhası ve yan refüje çarpıp devrildi, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de otomobil trafik levhası ve yan refüje çarpıp devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınında trafik levhası ve yan refüje çarpıp devrilen otomobilde sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ç. idaresindeki 50 EF 880 plakalı otomobil, Nevşehir- Gülşehir kara yolu Sulusaray Kavşağı yakınında trafik levhası ve yan refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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