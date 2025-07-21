Nevşehir'de Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Park Halindeki Araç Yandı

Nevşehir\'de Park Halindeki Araç Yandı
21.07.2025 00:49
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Nevşehir'de park halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı, itfaiye yangını söndürdü.

NEVŞEHİR'de park halindeki otomobil alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Güzelyurtmahalisi 15 Temmuz Caddesi Ada konutları önünde meydana geldi. Yahya Küçükköylü'ye ait 50 UH 568 plakalı otomobil, park halendeyken alev alıp yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakika süren çalışması ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yandığı, bir süre sonra ekiplerin gelip, yangına müdahale ettiği görüldü.

Yahya Küçükköylü, Gazetecilere yaptığı açıklamada, " Nevşehir'in 71'inci yıl kutlamaları vardı ailecek oraya gittik. Uzun yol şoförüyüm zaten eve haftada bir, iki gün geliyorum. Aileme biraz moral olsun diye konsere götürdüm. 1,5 yaşında bebeğimiz var uykusu geldi yarıda kalkmak zorunda kaldık. Eve geldik aracı evin önüne park edip, indik. Tam eve girerken direksiyonun oradan bir duman çıktığını eşim görmüş arabaya yaklaşırken bir anda ateş aldı. Sanırım ya hava sıcaklığından kaynaklı daha sonra itfaiyeyi aradık yardım talebinde bulunduk. Bir anda araç yandı kül oldu." dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Otomobil, Nevşehir, İtfaiye, Son Dakika

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