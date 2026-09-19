Nevşehir'de park halindeki çekme belgeli minibüs yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Nevşehir'de park halindeki çekme belgeli minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

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Nevşehir\'de park halindeki çekme belgeli minibüs yangında kullanılamaz hale geldi
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Nevşehir'de akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Ülfet Başer İlkokulu yakınında park halindeki çekme belgeli minibüste yangın çıktı. İtfaiye tazyikli suyla söndürdü, trafikten men edilerek çekme belgesi verilen minibüs kullanılamaz hale geldi; çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'de park halindeki çekme belgeli minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Ülfet Başer İlkokulu yakınlarında yaşandı. Park halindeki minibüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla yaptığı müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen minibüsün, daha önceden trafikten men edilerek çekme belgesi verildiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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