Nevşehir'de patates yüklü TIR'a çarpan otomobilde Rahmi ve Neriman Tekin öldü - Son Dakika
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Nevşehir'de patates yüklü TIR'a çarpan otomobilde Rahmi ve Neriman Tekin öldü

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Nevşehir\'de patates yüklü TIR\'a çarpan otomobilde Rahmi ve Neriman Tekin öldü
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Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda saat 19.00 sıralarında patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü Rahmi Tekin (67) ile yolcu Neriman Tekin (68) yaşamını yitirdi. Cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de patates yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Rahmi Tekin (67) ile yanındaki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Nevşehir- Gülşehir karayolu Sulusaray Kavşağı'nda meydana geldi. Adnan E. (64) yönetimindeki 50 AE 570 plakalı çekici, 50 AE 255 dorse plakalı patates yüklü TIR'a, kavşakta dönüş yaptığı sırada Rahmi Tekin yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile araçta yolcu konumunda bulunan Neriman Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiRahmi TekinSulusarayGülşehirNevşehirOtomobilGüncelSon Dakika

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