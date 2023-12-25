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Nevşehir'de Polis Kovalamacası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Polis Kovalamacası: 3 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı aracın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Nevşehir\'de Polis Kovalamacası: 3 Kişi Yaralandı
25.12.2023 - 01:06,
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Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı aracın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 ZZN 06 plakalı aracı kullanan O.G, Osmanlı Caddesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacada O.G'nin kullandığı araç Milli İrade Caddesi'ndeki Hasan Emmi Kavşağı'nda refüje çarpıp devrildi.

Sürücü O.G. ile araçtaki iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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