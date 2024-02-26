Nevşehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Nevşehir\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Nevşehir Valisi Ali Fidan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıda, il genelinde 268 sandık bölgesinde, 813 sandıkta 229 bin 201 seçmenin oy kullanacağı belirtildi. Seçim sürecinde 1561 polis, 995 jandarma ve diğer ilgili birimlerden personel görev yapacak.

26.02.2024 17:09
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Nevşehir'de, Vali Ali Fidan başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Vali Fidan, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde, il genelinde 268 sandık bölgesinde, 813 sandıkta 229 bin 201 seçmenin oy kullanacağını belirtti.

Vatandaşların kentte 23 belediye başkanı, 153 köy ve 118 mahallede muhtar ile belediye meclisi, il genel meclisi ve ihtiyar heyeti üyelerini seçeceğini ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Seçim öncesi kampanya ve propaganda döneminde alınacak güvenlik tedbirleri, oy verme günü ve seçim sonrası alınacak güvenlik tedbirleri olmak üzere 3 aşamada ele alıyoruz. İlimiz genelinde alınacak tedbirler titizlikle planlanmıştır. Seçim sürecinde güvenliği sağlamak amacıyla 1561 polis, 995 jandarma ile MEDAŞ, Türk Telekom gibi ilgili diğer birimlerden ihtiyaç duyulacak sayıda personel de seçim güvenliği kapsamında görev yapacak."

Katılımcıların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona eren toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Vali Yardımcısı Haluk Sezen, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, CHP İl Başkanı Bülent Yumuş, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan, MHP İl Başkanı Ali Akkoç ile Saadet Partisi İl Başkanı Ali Merve Işık katıldı.

Kaynak: AA

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