Nevşehir'de Silahlı Kavga: Bir Esnaf Yaralandı
Nevşehir'de Silahlı Kavga: Bir Esnaf Yaralandı

02.06.2026 16:45
Yol verme yüzünden çıkan tartışmada U.T. ateş açtı, seken kurşun esnaf Harun İ.'yi yaraladı.

NEVŞEHİR'de iki sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada U.T.'nin tabancayla etrafa ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Tabancadan seken kurşun nedeniyle esnaf Harun İ.'nin yaralanmasına neden olan U.T., tutuklandı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isteyen U.T. ile sürücü E.K. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada kaldırımda bulunan esnaf Harun İ., U.T.'nin ateşlediği tabancadan seken merminin isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun İ., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili U.T. ile E.K. gözaltına alındı. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen U.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, U.T.'nin tabancayla etrafa ateş açtığı anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bacağından yaralanan Harun İ.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
