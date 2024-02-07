Nevşehir'de tilki, bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalıştı - Son Dakika
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Nevşehir'de tilki, bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalıştı

Nevşehir\'de tilki, bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalıştı

Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde sık sık görüntüleniyor. Yazıhüyük beldesindeki bir evin bahçesine giren tilkinin tavukları yakalama mücadelesi kameralara yansıdı. Görüntülerde, tilkinin bir tavuğu yakalamaya çalıştığı ancak başarısız olduğu görülüyor. Tilki, bir süre bahçede dolaştıktan sonra uzaklaşıyor. Ayrıca, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde de bir tilkinin yerleşim yerinde yiyecek araması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

07.02.2024 11:51
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yerleşim yerine inen tilkinin bir evin bahçesinde tavuk avlamaya çalışmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkili olmasıyla yiyecek bulmakta sorun yaşayan yabani hayvanlar, yerleşim yerlerinde görüntüleniyor.

Yazıhüyük beldesinde bir evin bahçesine giren tilkinin tavukları yakalama mücadelesi güvenli kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bahçedeki tavuklara saldıran tilkinin yakaladığı bir tavuk kurtuluyor. Tilki, bahçede bir süre gezindikten sonra uzaklaşıyor.

Öte yandan, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde de bir tilkinin yerleşim yerinde yiyecek araması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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