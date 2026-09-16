Nevşehir'de uyuşturucu kapsülü yutan İran uyruklu kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu kapsülü yutan İran uyruklu kişi hastanede öldü

Nevşehir\'de uyuşturucu kapsülü yutan İran uyruklu kişi hastanede öldü
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İran uyruklu Abdollah Askarı'yı Nevşehir'de yakaladı. Midesinde 31 kapsül halinde sentetik uyuşturucu tespit edilen Askarı, hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti; kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belirlenecek.

Nevşehir'de midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan yabancı uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Abdollah Askarı'nın yurda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan aracı takibe alan ekipler, Nevşehir'de aracı durdurarak Askarı'yı yakaladı.

Üst aramasında 14 kapsül halinde 111 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirilen Askarı'nın, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde, midesinde uyuşturucu madde olan 23 kapsül halinde 133 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Hastanede fenalaşan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Askarı'nın otopsi işleminde midesinde 8 kapsül sentetik uyuşturucu daha olduğu belirlendi.

Abdollah Askarı'nın midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de uyuşturucu kapsülü yutan İran uyruklu kişi hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu kapsülü yutan İran uyruklu kişi hastanede öldü - Son Dakika
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