Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Zanlı Gözaltına Alındı

CHP Milletvekili: Üreticiler ve mevsimlik tarım işçileri zor durumda

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üreticilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekerek, tarım arazilerine ve çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başevirgen, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve ücret sorunları nedeniyle deprem bölgesine gelmek istemediğini ifade etti. Ayrıca, üreticilerin yevmiyelerini bile karşılayamayacak duruma geldiğini ve tarımda çalışacak işçi bulunamadığını vurguladı.