Nevşehir\'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18 zanlı gözaltına alındı

Nevşehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan çalışmalarda 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Son bir haftada gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Çalışmalarda, 86,5 gram sentetik uyuşturucu ile 8 gram esrar ele geçirildi.
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İstanbul Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan İlçe Müftülüğü tarafından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde hasta ziyareti sonrası odalara seccade ve dergi; kitaplıklara ise Kur'an-ı Kerim bırakıldı. İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen 'Her Odaya Bir Seccade Projesi' kapsamında hastanede bulunan tüm odalara seccadeler ve dergiler yerleştirildi. Ayrıca, İlçe Müftülüğü tarafından yapılan kitaplıklar montelenip, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere TDV Yayınevi kitapları yerleştirilip namaz tahtası bırakıldı. Hastane çalışanları, hasta ve yakınları yapılan bu ziyaret ve çalışmadan ötürü İlçe Müftülüğüne ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
TİP'in Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan katıldığı yayında bomba iddialarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine "Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz'dan birini verirsek çok iyi olur, bunu kabul eder misin?" teklifinde bulunduğunu belirten Zan, "Lütfü Savaş'ın olduğu hiçbir kombinasyonda yokum" yanıtını verdiğini söyledi. Zan, "Yalansa herkes yüzüme tükürsün" diye de ekledi.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde rezerv alan ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahan, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan bu projenin Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa çözüm ürettiğini sordu.
Kazakistan'ın 139 askerden oluşan barış gücü, Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonunda görevlerine başladı. Kazak askerler, Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Üssü'nde tanıtım programı düzenlendi ve günlük görevlerine başladı. Kazakistan Parlamentosu tarafından onaylanan bu misyon, ülkenin ilk bağımsız barış gücü olarak tarihe geçti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin önümüzdeki 3-4 ay içinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğini ve kendi haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin gençlerin enerjisiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesini sürdürmek istediklerini ve Aya Erişim Programı'nın olduğunu ifade etti.
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