Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Nevşehir\'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Jandarma, Nevşehir'de düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

NEVŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir, Avanos, Ürgüp ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 248 kök kenevir bitkisi, 274 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik hap ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.

Kaynak: DHA

Jandarma, Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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