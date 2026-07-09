Nevşehir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Derinkuyu kara yolunda bulunan Derinkuyu ilçesi girişi uygulama noktasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Polis ekiplerince araçta yapılan aramada 4 parça halinde toplam 2,94 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli N.İ, sevk edildiği hakimlikte çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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