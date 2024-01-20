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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 32,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, iki uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nevşehir\'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
20.01.2024 - 13:23,
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 32,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, iki uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Derinkuyu, Nevşehir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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