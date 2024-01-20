Nevşehir\'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 32,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, iki uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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