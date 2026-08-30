Nevşehir\'de Zafer Bayramı Kutlandı

NEVŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, elverişsiz hava şartları nedeniyle spor salonunda yapıldı. Kutlamalarda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na (JAKEM) ait eğitimli köpek Nefes'in şınav çekip patileriyle kalp masajı yaptığı gösteriler, tribünleri dolduran vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Nevşehir'deki resmi kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle açık alan yerine Damat İbrahimpaşa Spor Salonu'na alındı. Törene Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Belediye Başkanı Rasim Arı, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

KOMANDOLARIN KULE GÖSTERİSİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Kutlamalar kapsamında sahne alan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, salonda askeri taktik ve fiziki kabiliyetlerini sergiledi. Gösterinin son bölümünde komandolar, üst üste çıkarak insan kulesi oluşturdu. Kulenin zirvesinde bayrak açılması tribünlerde büyük coşku yarattı. Vatandaşlar, askerlerin gösterisini ayakta alkışladı.

EĞİTİMLİ KÖPEK 'NEFES' MEKİK VE ŞINAV ÇEKTİ

Törenin en çok ilgi çeken anlarından biri ise JAKEM Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli köpek Nefes'in sergilediği performans oldu. Astsubay Çavuş İbrahim Urul eşliğinde sahaya çıkan Nefes', ileri itaat hareketlerinin yanı sıra eğitmeni ile birlikte şınav ve mekik çekti. Senaryo gereği yerde hareketsiz yatan eğitmenine patileriyle kalp masajı yapan eğitimli köpek, salonu dolduran Nevşehirlilerden tam not aldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayram coşkusu, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.