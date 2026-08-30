Nevşehir'de Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Zafer Bayramı Kutlandı

Nevşehir\'de Zafer Bayramı Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı, kötü hava şartları nedeniyle spor salonunda kutlandı. Nefes adlı köpek dikkat çekti.

NEVŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, elverişsiz hava şartları nedeniyle spor salonunda yapıldı. Kutlamalarda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na (JAKEM) ait eğitimli köpek Nefes'in şınav çekip patileriyle kalp masajı yaptığı gösteriler, tribünleri dolduran vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Nevşehir'deki resmi kutlama programı, hava muhalefeti nedeniyle açık alan yerine Damat İbrahimpaşa Spor Salonu'na alındı. Törene Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Belediye Başkanı Rasim Arı, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

KOMANDOLARIN KULE GÖSTERİSİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Kutlamalar kapsamında sahne alan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, salonda askeri taktik ve fiziki kabiliyetlerini sergiledi. Gösterinin son bölümünde komandolar, üst üste çıkarak insan kulesi oluşturdu. Kulenin zirvesinde bayrak açılması tribünlerde büyük coşku yarattı. Vatandaşlar, askerlerin gösterisini ayakta alkışladı.

EĞİTİMLİ KÖPEK 'NEFES' MEKİK VE ŞINAV ÇEKTİ

Törenin en çok ilgi çeken anlarından biri ise JAKEM Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli köpek Nefes'in sergilediği performans oldu. Astsubay Çavuş İbrahim Urul eşliğinde sahaya çıkan Nefes', ileri itaat hareketlerinin yanı sıra eğitmeni ile birlikte şınav ve mekik çekti. Senaryo gereği yerde hareketsiz yatan eğitmenine patileriyle kalp masajı yapan eğitimli köpek, salonu dolduran Nevşehirlilerden tam not aldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayram coşkusu, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Nevşehir, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:56:40. #7.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement