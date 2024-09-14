Nevşehir'de Zemin Çöktü, Çalışan Asma Katta Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Zemin Çöktü, Çalışan Asma Katta Mahsur Kaldı

Nevşehir\'de Zemin Çöktü, Çalışan Asma Katta Mahsur Kaldı

Nevşehir'de elektrik çalışanı, zemin çökmesi sonucu asma katta asılı kaldı. Yardımla kurtarıldı.

14.09.2024 18:12
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NEVŞEHİR'de elektrik dağıtım firması çalışanı, girdiği binada bastığı zemin çökünce alt kattaki iş yerinin asma katında asılı kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Lale Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı, sayaç okumak için birinci kata çıktı. Çalışan, sayaçları aradığı sırada bastığı yerin çökmesi ile giriş katta bulunan iş yerinin asma tavanında asılı kaldı. Çalışan iş yeri sahibi İhsan Menevşe'nin yardımı ile aşağı indirilirken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'PANİK VE KORKU HALİ OLDU'

İhsan Menevşe, "Bir müşterimizle ilgilenirken bir sesin geldiğini fark ettik. Arkasından elektrik sayacı okumaya gelen arkadaşın üzerimize düşmesi ile olaylar başladı. Düşen arkadaşta herhangi bir sağlık problemi olmaması, bizi teselli ediyor. Böyle bir olay başımıza geldi. Panik ve korku hali oldu. Sosyal medyada insanların farklı yorumlarıyla karşılaşıyoruz. Bizim hafta içinde ya da birkaç günde bir tepemize adam düşmüyor. İnsanlar farklı yorumlar yapmışlar. 'Bir bardak su verseydi' gibisinden yorumlar yapmışlar. O anın verdiği şok ve korku ile öyle bir tepki gösterdik. Sonrasında su verdik. Elimizden geleni yaptık" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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