Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü

20.03.2026 02:19
Nevşehir'de sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada Cingitaş ailesi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Nevşehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Otomobil sürücüsü Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş'ın (9) olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yine sürücünün kızı Kayra Cingitaş da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavilerine devam edildiği belirtildi.

CİNGİTAŞ AİLESİ BAYRAM TATİLİ İÇİN NEVŞEHİR'E GİTMİŞ

Kazada baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiği Cingitaş Ailesinin bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

