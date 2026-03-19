Nevşehir'de Zincirleme Kaza: Baba-Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
19.03.2026 21:29
Nevşehir'de sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada baba-oğul hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'de sağnak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba-oğul hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindemki 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobilde bulunan oğlu Aras Cingitaş'ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba-oğulun cansız bedenleri ise hastane morguna götürüldü.

Basan mensuplarına açıklama yapan diğer araç sürücüsü Hasan Sarıyıldız ise "Aksaray yolundan Nevşehir'e geliyordum. Burada arabanın biri bana vurur, vurmaz sağa doğru döndüm refüjden aşağı kendimi savruldum başka çare yoktu tabelaya çarptım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj!
İran’ın Katar’daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük İran'ın Katar'daki rafineri saldırısının uydu fotoğrafları ortaya çıktı: Hasar çok büyük
Taraftarı korkutan görüntü Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı Taraftarı korkutan görüntü! Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı
Kar maskeli saldırganlar ölüm saçtı Kar maskeli saldırganlar ölüm saçtı
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:37
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru var
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru var
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
