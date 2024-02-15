Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Nevşehir\'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Nevşehir-Acıgöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 ile K.B'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

15.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:30
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Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nevşehir-Acıgöl kara yolunda aynı yönde seyir halinde olan, H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 ile K.B'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobiller, TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö, H.Ö, M.K. ve H.K. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Trafik, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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