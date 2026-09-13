Nevşehir'deki arazi yangınından kurtarılan kirpiye itfaiye eri su verdi - Son Dakika
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Nevşehir'deki arazi yangınından kurtarılan kirpiye itfaiye eri su verdi

Nevşehir\'deki arazi yangınından kurtarılan kirpiye itfaiye eri su verdi
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Nevşehir'in Nar beldesi kırsalındaki otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin desteğiyle söndürüldü. Müdahale sırasında yangından etkilenen kirpiyi güvenli bölgeye çıkaran itfaiye eri, hayvana su verdi ve kirpi doğal yaşam alanına salıverildi.

Nevşehir'de arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasından kurtarılan kirpiye su verdi.

Nar beldesi kırsalındaki otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin destek verdiği çalışmada yangın söndürüldü.

Müdahale sırasında yangından etkilenen kirpiyi fark eden itfaiye eri, hayvanı yangın alanından alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Çevredekilerin yardımıyla itfaiye eri tarafından su verilen kirpi daha sonra doğal yaşam alanına salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'deki arazi yangınından kurtarılan kirpiye itfaiye eri su verdi - Son Dakika

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