Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde imece usulü iftar sofrası - Son Dakika
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde imece usulü iftar sofrası

Nevşehir\'in Gülşehir ilçesinde imece usulü iftar sofrası

Eğrikuyu köyünde geleneksel hale gelen iftar sofrası, köy halkının bir arada olması amacıyla düzenleniyor. Hayırseverlerin ve imkanı olan ailelerin katkılarıyla masrafları karşılanan iftar sofrasında, her gün 500 kişi bir araya geliyor. Köydeki gençlerin gönüllü olarak yardımcı olduğu iftar programı, köy halkının gayretleriyle gerçekleştiriliyor.

09.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:06
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyündeki vatandaşlar, ramazan ayı boyunca 3 yıldır geleneksel hale getirdikleri imece usulü hazırladıkları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Eğrikuyu Köyü Sosyal Tesisi mutfağında, hayırseverler ve imkanı olan ailelerin katkılarıyla masrafları karşılanan iftar sofrası için yemekler, ay boyunca ücret karşılığında her gün köye gelen 2 aşçı tarafından pişirilidi.

Köy halkı ve köy dışından gelen misafirler, ramazan ayı boyunca her gün 500 kişilik hazırladıkları iftar sofrasında bir araya geldi, yaşlı ve hastaların evlerine servis yapıldı.

Muhtar Nihat Ateş, AA muhabirine, geleneksel hale gelen iftar sofrasını Kovid-19 salgının ardından köy halkının bir arada olması amacıyla başlattıklarını belirtti.

Bundan sonraki yıllarda da uygulamayı sürdürmek istediklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Köyümüzün hiçbir evinde ocak yanmıyor. Herkes geliyor burada birlikte iftarımızı yapıyoruz. Buraya gelemeyen yaşlı ve hastalarımız yemeklerini alıyor ve evlerinde oruçlarını açıyorlar. Görev başında olan polis, asker ve havalimanında çalışan personeller de misafirimiz oluyorlar. Yemek masrafını tek başına üstlenenler var. Ayrıca farklı miktarlarda para veren de oluyor. Toplanan paralarla alınan ürünleri aynı tencerede pişirip hep birlikte tüketiyoruz."

İmam Ali Karataş, 24 yıldır Eğrikuyu'da görev yaptığını, son yıllarda uyguladıkları iftar programının herkesi memnun ettiğini dile getirdi.

Muhtar Ateş ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl 3. geleneksel toplu iftar programını yaptıklarını anlatan Karataş, "Köydeki gençler ramazan boyunca yemek dağıtımı ve temizlik konularında gönüllü olarak yardımcı oluyor. Bu yemeklerin masrafının tamamı köy halkının gayretleriyle karşılanıyor." diye konuştu.

Köylülerden Yaşar Çemrek de köy nüfusunun yaklaşık 200 kişiden oluştuğunu ancak misafirlerinin yanı sıra yakındaki havalimanı çalışanları ve güvenlik güçlerinin de katılımıyla hem birlikte güzel vakit geçirdiklerini hem de iftar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Nevşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde imece usulü iftar sofrası - Son Dakika

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