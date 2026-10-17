Nevşehir\'deki Zeki Soyak sempozyumunda Ali Yalçın mirasın sürdüğünü vurguladı

Nevşehir'de akademisyen, araştırmacı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Zeki Soyak Sempozyumu" düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyum, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Valilik himayesinde, Enderun Eğitim Vakfı öncülüğünde kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumda, mütefekkir, eğitimci ve sivil toplum önderi Zeki Soyak'ın hayatı, eserleri, düşünceleri ve mücadelesi akademik bakış açısıyla değerlendirildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sempozyumda yaptığı konuşmada, merhum Zeki Soyak'ın, bir düşüncenin insan yetiştirmeye, insan yetiştirmenin teşkilatlanmaya, teşkilatlanmanın ise kalıcı kurumlara dönüşmesine örnekler ortaya koyan bir alim olduğunu belirtti.

Soyak'ın bir eğitimci olmanın yanı sıra toplum inşa etme düşüncesini hayata geçiren münevver bir kişilik olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki eğitim örgütlenmesinin en başında bulunan, yaklaşık 444 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası olan Eğitim-Bir-Sen olarak Zeki Soyak hocamızı tarihçemizde önemli bir yere koyuyoruz ve ilham veren örgütlenmeler olarak onun çalışmasının sonucu olan Mefkureci Öğretmenler Derneği'ne önemli bir yer ayırıyoruz. Nevşehir gibi küçük bir vilayetten Türkiye geneline hitap eden bir derneğin kurulması ve binlerce üyeye ulaşması sıradan bir hadise değil. Burada bir iddia var, ideal var, adanmışlık var. Bir fikir hayata temas etmiyorsa yalnızca bir kanaat olarak kalır. Teşkilata dönüşmeyen fikir kişisel bir düşünce olarak kalabilir. Kuruma dönüşmeyen teşkilat ise kuruluşun ömrüyle sınırlı kalır ama bugün görüyoruz ki Zeki Soyak'ın mirası devam ediyor."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Zeki Soyak'ın Anadolu'nun değerli alimlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Soyak'ın hayatı boyunca özverili çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Olumsuzluğun peşinden koşmadı, hep hayırlı şeyleri söyledi ve gençlere güvendi. Anlık reflekslerin peşinde değildi. Önüne gelen meselenin arka planını stratejik olarak tahlil edip, yorumlayıp ona göre insanları yönlendirme kabiliyetini ortaya koyan bir alimdi. Bugün yaşamış olsa İsrail'in, Türkiye'nin ittifaklarını bozmak için neler yaptığını çok iyi kaleme alırdı." dedi.

Programda, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Deviren, Enderun Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mustafa Aydoğdu ile Genel İstişare Kurulu Başkanı Nureddin Soyak da katılımcılara hitap etti.

Sempozyum, akademisyen ve araştırmacıların konuşmacı olarak katıldığı, "Zeki Soyak ve İlmi Kişiliği", "Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri", "Bir Aksiyoner Olarak Zeki Soyak ve Mücadelesi" başlıklı oturumlarla devam etti.