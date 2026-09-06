Nevşehir Göreme'de ATV devrildi, sürücü Hasan Hüseyin Berber hayatını kaybetti
Nevşehir'in Göreme beldesi yakınlarında ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü Hasan Hüseyin Berber (25) ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
NEVŞEHİR'de ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Hasan Hüseyin Berber (25), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Göreme beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Hüseyin Berber'in kullandığı plakası öğrenilemeyen ATV, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Berber ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Berber, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berber doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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