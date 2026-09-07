Nevşehir Göreme'de ATV devrilmesi sonucu 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir'in Göreme beldesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Berber (25), belde kırsalında plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen ATV ile gezintiye çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ATV, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Berber, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.