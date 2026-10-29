Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayanın altında kalan 2 kişi öldü, 1 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayanın altında kalan 2 kişi öldü, 1 yaralı

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Nevşehir Göreme\'de peribacasından kopan kayanın altında kalan 2 kişi öldü, 1 yaralı
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Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kopan kayaların düştüğü alanda ekiplerin çalışması sürüyor. Kaya altında kalan olup olmadığını belirlemek için zaman zaman sessizlik isteyen ekipler hassas dinleme yaparken olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ALANDA HASSAS DİNLEME YAPILIYOR

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kayaların düştüğü alanda ekiplerin titiz çalışması devam ediyor. Kopan kaya parçalarının altında kalan olup olmadığını belirlemek için ekipler zaman zaman sessizlik isteyerek, hassas dinleme çalışması yapılıyor. Kayaların düştüğü bölge havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.

Kaynak: DHA
NevşehirGöremeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Göreme'de peribacasından kopan kayanın altında kalan 2 kişi öldü, 1 yaralı - Son Dakika
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