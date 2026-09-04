Nevşehir Gülşehir'de traktör devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir Gülşehir'de traktör devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde römork takılı traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 75 yaşındaki Makbule Koçak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen römork takılı traktör, 1 Eylül'de Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkisinde rampadan inerken aniden hızlandı. ???????Sürücünün kontrolünden çıkan traktör, bir süre sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki Makbule Koçak (75) ve M.S. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Koçak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir Gülşehir'de traktör devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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