Nevşehir Gülşehir'deki Karahüyük köyünde traktör altında kalan 68 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika
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Nevşehir Gülşehir'deki Karahüyük köyünde traktör altında kalan 68 yaşındaki kişi öldü

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Nevşehir Gülşehir'e bağlı Karahüyük köyünde evinin bahçesinde bakım yaptığı sırada hareket eden traktörün altında kalan 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Ekiplerce traktörün altından çıkarılan kişi, köy camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bakımını yaptığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karahüyük köyünde Şahin Kurt (68), evinin bahçesinde bakımını yaptığı sırada hareket eden traktörünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce traktörün altından çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurt'un cenazesinin, köy camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
GülşehirNevşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Gülşehir'deki Karahüyük köyünde traktör altında kalan 68 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika
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