Nevşehir Havalimanı Yeni Terminali Açıldı

16.02.2026 15:57
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni terminalinin birinci etabını tamamladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında birinci etap çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, terminal binasının iki etap halinde inşa edildiğini belirterek, "Yeni terminal binamızın birinci etap çalışmalarını tamamladık. Başarıyla sonuçlandırdığımız sistem testlerinin ardından birinci etap kapsamında inşa ettiğimiz iç ve dış hat giden yolcu salonlarını bugün hizmete aldık" dedi.

Mevcut terminal binasında sürdürülen yolcu operasyonlarının planlı şekilde yeni terminale aktarıldığını ifade eden Uraloğlu, "Dün İstanbul'dan gelen uçuşun ardından mevcut terminaldeki operasyonları tamamlayarak gelen ve giden yolcu operasyonlarını yeni terminalimizin birinci etabına taşıdık" ifadelerini kullandı.

Yeni terminal binasının tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinde büyük artış sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"İkinci etap çalışmaları kapsamında iç ve dış hat gelen yolcu salonları ile VIP salonlarında çalışmalarımız sürdürüyoruz. Projenin tüm etaplarını bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yeni terminal binamızın tamamının devreye alınmasıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 700 binden 2 milyona çıkararak yaklaşık 3 kat artıracağız."

Yeni terminalde yolcu akışına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uraloğlu, gümrük ve diğer yolcu hizmet sistemlerinin aktif hale getirildiğini belirterek, "Kapadokya gibi dünya turizminin göz bebeği bir destinasyona yakışır modern, konforlu ve yüksek kapasiteli bir terminal binasını hizmete sunarak bölgenin turizm potansiyelini daha da ileri taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

