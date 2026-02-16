Nevşehir Havalimanı Yeni Terminaline İlk Yolcular Geldi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında birinci etap çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, terminal binasının iki etap halinde inşa edildiğini ifade ederek, "Yeni terminal binamızın birinci etap çalışmalarını tamamladık. Başarıyla sonuçlandırdığımız sistem testlerinin ardından birinci etap kapsamında inşa ettiğimiz iç ve dış hat giden yolcu salonlarını bugün hizmete aldık" dedi.

'YENİ TERMİNAL BİNAMIZ İLK YOLCULARINI KARŞILADI'

Mevcut terminal binasında sürdürülen yolcu operasyonlarının planlı şekilde yeni terminale aktarıldığını belirten Uraloğlu, "Dün İstanbul'dan gelen uçuşun ardından mevcut terminaldeki operasyonları tamamlayarak gelen ve giden yolcu operasyonlarını yeni terminalimizin birinci etabına taşıdık" açıklamasında bulundu. Yeni terminal binasında ilk yolcu operasyonunun bu sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, "İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçuş ile yeni terminal binamız ilk yolcularını karşıladı" dedi.

'KAPASİTE 3 KAT ARTILIYOR'

Yeni terminal binasının tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinde büyük artış sağlanacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İkinci etap çalışmaları kapsamında iç ve dış hat gelen yolcu salonları ile VIP salonlarında çalışmalarımız sürdürüyoruz. Projenin tüm etaplarını bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yeni terminal binamızın tamamının devreye alınmasıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 700 binden 2 milyona çıkararak yaklaşık 3 kat artıracağız. Kapadokya gibi dünya turizminin göz bebeği bir destinasyona yakışır modern, konforlu ve yüksek kapasiteli bir terminal binasını hizmete sunarak bölgenin turizm potansiyelini daha da ileri taşıyacağız" açıklamasında bulundu.