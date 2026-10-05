Nevşehir Ortahisar'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesilip ehliyeti alındı

Nevşehir'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine jandarma trafik ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri otomobilin sürücüsü H.Ç.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira ceza uyguladı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.