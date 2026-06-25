Vali Kök, EMŞAV yönetimini kabul etti - Son Dakika
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Vali Kök, EMŞAV yönetimini kabul etti

Vali Kök, EMŞAV yönetimini kabul etti
25.06.2026 10:27
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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) yönetimini kabul etti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) yönetimini kabul etti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Kök, gerçekleşen ziyarette EMŞAV yönetim kurulu üyelerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, şehit aileleri ve gazilerin yaşamına katkı sağlayacak çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında istişare yapıldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan EMŞAV Nevşehir İl Başkanı Emre Gürgen, kendilerine emanet edilen kutsal vazife için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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