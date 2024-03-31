Nevşehir Valisi Ali Fidan ve AK Parti milletvekilleri oylarını kullandı

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Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile Belediye Başkanı Mehmet Savran oylarını kullandı.

Mehmet Emin Gülen İlkokulu'na gelen Vali Fidan, 1140 numaralı sandıkta oy verdi.

Fidan, gazetecilere, seçimlerin Türkiye için güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

Kentte seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Fidan, "Vatandaşlarımız bugün yerel yönetimlerde kimlerin yetki kullanacağına karar verecek. Ülkemizin demokratik olgunluk düzeyine baktığımızda seçime katılım düzeyi Avrupa ülkelerinden fazla oluyor. Yine aynı şekilde yüksek bir katılım oranıyla seçimlerin tamamlanacağını düşünüyorum. Görev alan tüm arkadaşlara başarı diliyorum." diye konuştu.

Başkan Savran da Şehit Semih Turgut İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Sınıfları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Savran, sandık görevlilerine kolaylık diledi.

Sandığı giden seçmen sayısının yüksek olduğunu belirten Savran, "Türkiye'de seçimlere katılım oranı hep yüksek oluyor. Millet, iradesine sahip çıkıyor biz de milletimizin iradesine saygı göstererek çalışıyoruz. Seçmen, şehrinde beş yıl boyunca görev yapacak başkanı seçiyor. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Süleyman Özgün Turgut Akdevelioğlu Ortaokulu, Emre Çalışkan da 75. Yıl İlkokulu'nda oylarını kullandı.