Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, bölgede faaliyet gösteren profesyonel turist rehberlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.
NEVÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) tarafından Nevşehir Rehberler Odası üyeleri için gerçekleştirilen "Kapadokya Bölgesi Doğal ve Kültürel Miras Uzmanlaşma Eğitimi" tamamlandı.
NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitimde, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Uyar ile görevli akademisyenler tarafından kursiyerlere, Kapadokya bölgesinin zengin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilimsel dersler verildi.
42 rehberin katıldığı eğitimde başarı sağlayan kursiyerlere sertifika verildi.
Son Dakika › Güncel › NEVÜ, Kapadokya Bölgesi Rehberlerine Eğitim Programı Düzenledi - Son Dakika
Malatya'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Programda 2. Ordu Bando Takımı ve üniversitenin mehteran takımı çeşitli ezgiler seslendirdi. Tümgeneral Tuncay Altuğ, Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve gazi derneklerinin temsilcileri de etkinliğe katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde açtığı bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke, renk ve dilden binlerce öğrenciyi aynı sofrada, aynı duaya ortak ediyor.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli harita teknisyeni Barış Sarı (37), çalışma yaparken meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı toprak altından çıkardı ancak kurtarılamadı. Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, göreve geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO, üyelerini iftar organizasyonunda ağırladı ve programa devlet erkanı da katıldı. Bıyık, yapılan çalışmalar ve başarılar hakkında bilgi vererek üyelere teşekkür etti.
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