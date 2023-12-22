NEVÜ Öğrencileri Filistin Yararına Kermes Düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği (NUDER) üyesi öğrenciler, rektörlüğün destekleri ile "Filistin'e destek kermesi" açtı.

İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkının yanlarında olduklarını göstermek, yardım faaliyetinde bulunmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri standı ziyaret eden öğrencilere sundu.

Etkinliğe katılan öğrenci, akademik ve idari personel alışveriş yaptı.

Gün boyu süren kermes etkinliğinde elde edilecek gelir Filistin'e gönderilecek.??????