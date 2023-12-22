 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NEVÜ Öğrencileri Filistin Yararına Kermes Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ Öğrencileri Filistin Yararına Kermes Düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Filistin yararına kermes düzenledi. İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma göstermek amacıyla açılan kermeste elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek.

NEVÜ Öğrencileri Filistin Yararına Kermes Düzenledi
22.12.2023 - 16:05,
Abone Ol

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Uluslararası Öğrenciler Derneği (NUDER) üyesi öğrenciler, rektörlüğün destekleri ile "Filistin'e destek kermesi" açtı.

İsrail'in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkının yanlarında olduklarını göstermek, yardım faaliyetinde bulunmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri standı ziyaret eden öğrencilere sundu.

Etkinliğe katılan öğrenci, akademik ve idari personel alışveriş yaptı.

Gün boyu süren kermes etkinliğinde elde edilecek gelir Filistin'e gönderilecek.??????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hacı Bektaş, Nevşehir, Filistin, Uluslararası, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVÜ Öğrencileri Filistin Yararına Kermes Düzenledi - Son Dakika


16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Son Dakika
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50 Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: NEVÜ Öğrencileri Filistin Yararına Kermes Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement