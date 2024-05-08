NEVÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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NEVÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Üniversite yerleşkesinde, Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyarak bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, akademisyenler ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

08.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:28
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Üniversite yerleşkesinde, Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyarak bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Yunus Emre Tipit, İsrail'in saldırıları nedeniyle insanlık tarihinin kana bulandığını belirtti.

İsrail'in onlarca yıldır Gazze'yi açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü dile getiren Tipit, saldırılarla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ifade etti.

Tipit, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan sivillere yönelik soykırım uygulayan İsrail'e karşı tepkilerini her platformda dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizler savaşı, zulmü, işkenceyi, çocukların acı çekmesini ve masum insanların öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. NEVÜ öğrencileri olarak vicdanların sesi olmaya, katil, Siyonist İsrail'i lanetlemeye devam edeceğiz. Filistin halkının haklı davasında onların yanında olacağımız gibi, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve diğer coğrafyalardaki mazlumların dertleriyle dertleneceğiz. Son nefesimize kadar mazlumlarının yanında olacağız." diye konuştu.

Programa, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, akademisyenler ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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