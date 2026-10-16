NEVÜ öğrencisi, balon uçuşlarını yüzde 93 doğrulukla tahmin eden uygulama geliştirdi

Nevşehir'de, Kapadokya'nın önemli turizm faaliyetlerinden sıcak hava balonu uçuşlarının meteorolojik koşullara göre gerçekleşme olasılığını tahmin etmek amacıyla yapay zeka destekli uygulama geliştirildi.

Kapadokya'da gün doğumunda peribacaları ve vadiler üzerinde yükselen sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Rüzgar ve diğer meteorolojik koşullar nedeniyle uçuşların iptal edilmesi, özellikle bölgede sınırlı süre konaklayan, balon turuna katılmak veya gün doğumunda balonları izlemek için gelen turistlerin planlarını olumsuz etkiliyor.

Uçuşların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin önceden bilinememesi, oteller, seyahat acenteleri ve balon turu düzenleyen firmalar açısından da planlama güçlüğü oluşturuyor.

Bu sorunu ortadan kaldırmak ve balon turizmine katkı sağlamak için Kapadokya Teknopark'ta çalışma başlatan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Aziz Ullah Meherzad, Uluslararası Kuluçka Merkezi'nde balon tahmini adını verdiği uygulama geliştirdi.

Uygulama, geçmiş yıllara ait meteorolojik veriler ile balon uçuş kayıtlarını analiz ederek iki haftalık uçuş olasılığını tahmin ediyor. Sistemin, turistlerin seyahat planlamasına ve balon turu düzenleyen firmaların çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Yarın balonlar uçar mı?" sorusundan yola çıktı

Aziz Ullah Meherzad, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay çalışarak geliştirdiği uygulamanın Kapadokya semalarındaki belirsizliği yapay zeka ile veriye dayalı öngörüye dönüştürdüğünü söyledi.

Uygulamanın turistlerin yanı sıra turizm sektöründeki paydaşlara da fayda sunacağını dile getiren Meherzad, "Bir süre turizmde çalıştım. Hem turistlerden hem de sektörde çalışanlardan en çok duyduğum, 'Yarın balonlar uçar mı?' sorusuydu. Kilometrelerce uzaktan gelenlere kesin cevabı veremiyorduk. Bu da sektörü bazen olumsuz etkiliyordu." dedi.

Meherzad, bölgedeki balon turlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün günlük hava koşulu değerlendirmesi sonucu yapılabildiğine ancak çoğu zaman uçuş saatine kadar bunun netleşmediğine dikkati çekti.

Bu soruna çözüm getirmek amacıyla uygulamayı geliştirdiğini belirten Meherzad, bu sayede iki haftalık uçuş tahminleri yaptıklarını anlattı.

"Şu an güzel sonuç veriyor"

Uygulamanın, uygulama mağazalarından indirilebileceğini ifade eden Meherzad, şöyle konuştu:

"Aldığım eğitim ve yapay zeka bilgilerimi kullanarak bu soruna çözüm bulmak için bir fikir oluştu. Kuluçka Merkezi'nde fikirlerimizi geliştirebiliyoruz. Meteoroloji verilerini aldım. Geçmiş yıllara ait günlük uçuş verilerini işledim. Bunları birbiriyle karşılaştırarak yapay zeka desteğiyle bir sistem geliştirdim. Şu an güzel sonuç veriyor. Uygulamamız yüzde 93 doğrulukla çalışıyor. Hem turistler hem de acenteler ve oteller, bu bilgilerden yararlanarak planlamalarını yapabiliyor."

Meherzad, projesini akademik araştırmaya da dönüştürdüğünü, hazırladığı bilimsel makaleden yararlananların da bilgileri kullanarak farklı uygulama ve sistemler geliştirebileceğini sözlerine ekledi.