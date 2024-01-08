 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Aktekin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve seçimlerini yaparak AA'yı kutladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Aktekin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S.", "Çevre-Yaşam"da Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin" fotoğrafına oy veren Aktekin, "Spor" kategorisinde de Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafını seçti.

Aktekin, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt"ta da Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

Aktekin, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek, "Fotoğrafları seçerken zorlandık çünkü hepsinin ayrı bir mesajı var. Bazı fotoğraflar bizi hüzünlendirdi, bazıları ise insanlığa dair inancımızı tazeledi. Şunu da görmüş olduk ki aslında görsel hafıza gelecek nesillere mesajları kalıcı olarak vermek açısından büyük bir önem taşıyor. Anadolu Ajansını bugüne kadar sürdürdüğü tarafsız, doğru haberciliğinden ötürü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Semih Aktekin, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement