NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Aktekin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S.", "Çevre-Yaşam"da Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin" fotoğrafına oy veren Aktekin, "Spor" kategorisinde de Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafını seçti.

Aktekin, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt"ta da Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

Aktekin, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek, "Fotoğrafları seçerken zorlandık çünkü hepsinin ayrı bir mesajı var. Bazı fotoğraflar bizi hüzünlendirdi, bazıları ise insanlığa dair inancımızı tazeledi. Şunu da görmüş olduk ki aslında görsel hafıza gelecek nesillere mesajları kalıcı olarak vermek açısından büyük bir önem taşıyor. Anadolu Ajansını bugüne kadar sürdürdüğü tarafsız, doğru haberciliğinden ötürü kutluyorum." diye konuştu.