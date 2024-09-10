Nevzat Bahtiyar, Narin'in Ölüm Soruşturmasında Tutuklandı
Nevzat Bahtiyar, Narin'in ölümüne dair süren soruşturma çerçevesinde tutuklandı. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Bu gelişme, toplumda büyük bir yankı uyandırırken, soruşturmanın derinlemesine incelenmesi bekleniyor.
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11.09.2024 00:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar, Narin'in Ölüm Soruşturmasında Tutuklandı - Son Dakika
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