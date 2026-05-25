New Jersey'de ICE Tesisinde Açlık Grevi Protestosu

25.05.2026 22:45
Göçmenler, Delaney Hall ICE tesisinde kötü şartları protesto etmek için açlık grevi yapıyor.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı tesisinde açlık grevi protestosu devam ediyor.

Protestoculara destek için bir grup gösterici, Newark'ta bulunan Delaney Hall ICE gözaltı tesisi önünde toplandı.

ICE görevlileri, etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, göstericiler ICE'in uygulamalarını ve tesisteki kötü gözaltı şartlarını protesto etti.

ICE polisi ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

"Delaney Hall'a erişim talebim, bu sabah resmen reddedildi"

New York Valisi Mikie Sherrill, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tesise girme talebinin, ICE tarafından reddedildiğini duyurdu.

Sherrill, ICE'in toplu gözaltı tesislerine karşı olduğunu belirterek, "Delaney Hall'a erişim talebim, bu sabah resmen reddedildi ve bu durum, kamuoyundan neyi saklamaya çalıştıkları konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcülüğü Ofisinden yapılan açıklamada ise Vali Sherrill'in ziyaret talebinin, "siyasi bir gösteri" olduğu öne sürülerek, gözaltında tutulan kişilerin iyi şartlar altında bulunduğu savunuldu.

Newark'taki Delaney Hall ICE tesisinde tutulan yaklaşık 300 göçmenin, tesisteki insanlık dışı kötü şartlar nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana açlık grevi protestosuna başladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

