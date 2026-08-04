New Jersey'deki ICE Gözaltı Tesisi Protesto Edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde kötü şartlar nedeniyle protesto edilen Delaney Hall Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı tesisinde bir göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

ICE tarafından New Jersey'deki Delaney Hall göçmen gözaltı merkezine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Haziran'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan 41 yaşındaki El Salvadorlu Edwin Lopez-Cornejo'nun "tıbbi acil durum" yaşadığı ve hemen ardından 1 Ağustos'ta yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lopez-Cornejo'nun resmi ölüm nedeninin ayrıntılı tıbbi incelemelerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan Demokrat politikacılar ve insan hakları grupları, daha önce "insanlık dışı kötü şartlar" nedeniyle protestolara sahne olan tesisteki ölümün "önlenebilir" olup olmadığına ilişkin kuşkuların olduğuna işaret etti.

Demokrat Senatör Cory Booker, "Bu, Delaney Hall'daki ilk ölüm değil ve önlem alınmadığı takdirde son da olmayacak. Tesisi ziyaret ettim ve koşullara kendi gözlerimle şahit oldum. Delaney Hall ivedilikle ve kalıcı olarak kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açlık grevi düzenlenmişti

Newark'taki Delaney Hall ICE tesisinde tutulan yaklaşık 300 göçmen, tesisteki insanlık dışı kötü şartlar nedeniyle mayısta açlık grevi protestoları düzenlemişti.

Protestoculara destek için bir grup gösterici tesisin önünde toplanmış, ICE'ın uygulamalarını ve tesisteki kötü gözaltı şartlarını protesto etmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise Delaney Hall tesisine yönelik kötü muamele ve sağlık hizmeti eksikliği iddialarını "asılsız" olarak nitelendirerek, gözaltındakilere üç öğün yemek, sağlık hizmeti ve yasal süreçlere erişim sağlandığını savunuyor.