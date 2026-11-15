New Orleans Limanı, Atlantic Asphalt tankerinin sahibine 1 milyon doları aşkın dava açtı - Son Dakika
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New Orleans Limanı, Atlantic Asphalt tankerinin sahibine 1 milyon doları aşkın dava açtı

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New Orleans Limanı, Mississippi Nehri'nde yolcu gemisine çarpan Atlantic Asphalt tankerinin sahibi ve işletmecilerine 1 milyon doları aşkın tazminat davası açtı. Liman, tankeri sorumlu tutarak kazanın ihmal ve kusur sonucu olduğunu ileri sürdü; hasarın belirlenemediği belirtildi.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans Limanı, Mississippi Nehri'nde demirli yolcu gemisine çarpan tankerin sahibi ve işletmecilerine 1 milyon dolardan fazla tazminat talebiyle dava açtı.

CBS News'in incelediği dava dosyasına göre liman idaresi, söz konusu çarpışmadan Atlantic Asphalt adlı tankerin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Tankerin ve işletmeci şirketlerin, demirli haldeki yolcu gemisiyle çarpışma riskini önlemek için mevcut tüm imkanları kullanmadığı öne sürülen dava dosyasında, kazanın "ihmal ve kusur" sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın yol açtığı hasarın henüz tam olarak belirlenemediği belirtilerek, inceleme ve onarım dahil masrafların karşılanması için 1 milyon doları aşkın tazminat talep edildiği bilgisine yer verilen dava dosyasında ayrıca hasarın karşılanması amacıyla tankerin satılması istendi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde Atlantic Asphalt isimli tanker, yolcularını indirmek üzere Mississippi Nehri kıyısında demirleyen American Cruise Lines şirketine ait American Heritage yolcu gemisine çarpmıştı.

Mürettebat üyelerinin yanı sıra 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, tankerin çarpmasının ardından hızla su almaya başlamış, kazanın ardından yolcu gemisinin içinde mahsur kalan ve nehre düşenlerin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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