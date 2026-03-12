Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi
12.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi
Haber Videosu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, belediye konutunda ilk kez resmi iftar programı düzenledi. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani cemaatle namaz kılıp hurma ikram etti.

New York Belediyesi'nde tarihi bir an yaşandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ramazan ayı kapsamında belediye konutunda ilk kez resmi iftar programı düzenledi. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani, cemaatle birlikte namaz kıldı ve konuklarıyla yakından ilgilendi. 

MAMDANİ'DEN DAVETLİLERE HURMA İKRAMI

Program samimi bir atmosferde gerçekleşirken Mamdani, davetlilere bizzat hurma ikram etti. Ramazan ayının manevi ruhuna vurgu yapan Belediye Başkanı, konuklarıyla uzun süre sohbet ederek toplum temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinledi.

Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi

New York’taki Müslüman toplumunun temsilcilerinin katıldığı buluşma, birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, Mamdani’nin iftar programındaki sıcak ve samimi yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

New York, Gündem, Güncel, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ali inç ali inç:
    yapay zeka lan bu. 2 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:09:41. #7.13#
SON DAKİKA: Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.