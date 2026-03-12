Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi

New York Belediyesi'nde tarihi bir an yaşandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ramazan ayı kapsamında belediye konutunda ilk kez resmi iftar programı düzenledi. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani, cemaatle birlikte namaz kıldı ve konuklarıyla yakından ilgilendi.

MAMDANİ'DEN DAVETLİLERE HURMA İKRAMI

Program samimi bir atmosferde gerçekleşirken Mamdani, davetlilere bizzat hurma ikram etti. Ramazan ayının manevi ruhuna vurgu yapan Belediye Başkanı, konuklarıyla uzun süre sohbet ederek toplum temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinledi.

New York’taki Müslüman toplumunun temsilcilerinin katıldığı buluşma, birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, Mamdani’nin iftar programındaki sıcak ve samimi yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.